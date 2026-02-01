משולם זושא מחדש את הניגון החסידי העתיק: "אין עוד מלבדו"

חבורת "תודה לך השם" (TYH Nation) משיקה סינגל חדש ושונה: עיבוד אלקטרוני לניגון היהודי העתיק "אין עוד מלבדו", בקולו של הזמר משולם זושא ובהפקתו ועיבודו של מנדי פורטנוי. הסינגל החדש יוצא במסגרת just mendel – סדרת פרויקטים אישית ואלקטרונית של פורטנוי.

הסינגל "אין עוד מלבדו" הוא חלק מ-"just mendel" – פרויקט אישי (Passion Project) חדש של מנדי פורטנוי, המפיק המוביל את צוות "תודה לך השם" המוזיקלי. במסגרת הסדרה, פורטנוי מעבד ניגונים יהודיים עתיקים בסגנון אלקטרוני-אקספרימנטלי. "תמיד התחברתי מאוד לניגונים יהודים עתיקים, זו המוזיקה שאני הכי אוהב", מספר מנדי.

ההשראה לעיבוד הספציפי הזה הגיעה ממקור מפתיע: סרטון מישראל שהציג בטקס וורט את הנוכחים שרים את הניגון בהתרגשות לאחר שבירת הצלחת. "פתאום נזכרתי בניגון הזה וכמה אני אוהב אותו", מתאר פורטנוי. "כשדיברתי עם זושא על משהו אחר לגמרי, הבנתי שהוא מושלם לטראק הזה. הצעתי לו לשיר עליו, הוא הסכים, והחלטנו להוציא את זה יחד".

קרדיטים:

לחן: ברסלב

עיבוד והפקה מוזיקלית: מנדי פורטנוי