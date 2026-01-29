ארי סמט ו-Ancii מארחים את ליפא שמלצר בפרויקט חדש: "אלפא"

'אלפא' הוא לא רק אלבום. זו תנועה. תחושה. תדר. זהו חיבור מחשמל בין אנרגייה של מוזיקה אלקטרונית עכשווית לעומק ונשמה. 'אלפא' מפגיש את ההפקה האנרגטית של Ancii עם הקול העוצמתי והאווירה הסוחפת של ארי סמט.

השירים הולחנו על ידי Ancii, כוכב הזמר החסידי ליפא שמעלצר והמלחין הנודע הרשי ויינברגר.

'אלפא' משלב סאונד אלקטרוני עכשווי עם רגש מוזיקלי שרלוונטי תמיד. שילוב של עתידנות עם אנושיות עמוקה.

כל קטע הוא מסע.

קרדיטים:

מוזיקה: Ancii

שירה: ארי סמט, Ancii (בהשתתפות ליפא שמעלצר)

קולות רקע: איצי לינדר