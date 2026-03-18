אורי אברהם בסינגל קליפ חדש לחודש הנפלאות: "פלא פלאות" 

האמן והיוצר אורי אברהם משיק את “פלא פלאות”, סינגל חדש עוצמתי ומרגש הנולד מתוך החיים בעצמם, בתוך מסע החיים מתחדד המסר: גם בלונה פארק של עליות ומורדות, אתגרים וחוויות, מי שנאחז באמונה וביטחון בבורא, רואה את הישועות ומנצח פעם אחר פעם, בכל החזיתות.
הקליפ, המוגש בשפה עדכנית ובאנימציה סוחפת, מנגיש את המסר גם לדור הצעיר, מבט אופטימי על פלא החיים, ואמונה שצובעת הכל בגווני תקווה וגאולה ברחמים.
על ההפקה המוסיקלית המהודקת והסוחפת חתום אבי שפרונג, ואת הקליפ ביים והפיק ביד אמן שי ברק. שילוב הכוחות מביא בשורה רעננה, מרגשת ורלוונטית.
קרדיטים:
מילים ולחן: אורי אברהם
עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי שפרונג
ניהול אומנותי: מוישי רוט
0 תגובות