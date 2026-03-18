כיכר השבת

יוסי פריד בסינגל קליפ חדש: "איך קען"

הזמר והיוצר יוסי פריד משחרר את הסינגל החדש "איך קען", שיר מרגש ונוגע שמבוסס על שיחה עמוקה בין אב לבנו. הפקה מוזיקלית: יענקי כהן (סינגלים וקליפים)

| צילום: הפקת AI ועריכה: שלומי אייזנבאך
(הפקת AI ועריכה: שלומי אייזנבאך)

הזמר והיוצר יוסי פריד משחרר את הסינגל החדש "איך קען", שיר מרגש ונוגע שמבוסס על שיחה עמוקה בין אב לבנו. דרך סיפור אישי ואמיתי, פריד מציג מסר חד וברור: גם אם הדרך רצופה נפילות, ספקות ואנשים שלא האמינו, האמונה העצמית והרצון הם אלו שמובילים קדימה. הלחן, עליו חתום פריד בעצמו, מקבל עטיפה מוזיקלית מדויקת בעיבודו של יענקי כהן.

השיר מגיע מתוך מבט בוגר על אתגרי החיים והחינוך בדור הנוכחי, ומדגיש את כוחו של ההורה כדמות מחזקת ומשמעותית. פריד מבקש להעביר מסר של פתיחות, כנות ודוגמה אישית, לא להסתיר את הקשיים, אלא להפוך אותם לכלי לצמיחה ולהשראה. "איך קען" הוא שיר שמדבר לכל אחד שנמצא בדרך, ומזכיר בפשטות: מי שמאמין ורוצה באמת – יכול להגיע רחוק.

קרדיטים:

מילים ולחן: יוסי פריד

עיבוד והפקה מוזיקלית: יענקי כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר