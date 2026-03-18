יוסי פריד בסינגל קליפ חדש: "איך קען"

הזמר והיוצר יוסי פריד משחרר את הסינגל החדש "איך קען", שיר מרגש ונוגע שמבוסס על שיחה עמוקה בין אב לבנו. דרך סיפור אישי ואמיתי, פריד מציג מסר חד וברור: גם אם הדרך רצופה נפילות, ספקות ואנשים שלא האמינו, האמונה העצמית והרצון הם אלו שמובילים קדימה. הלחן, עליו חתום פריד בעצמו, מקבל עטיפה מוזיקלית מדויקת בעיבודו של יענקי כהן.
השיר מגיע מתוך מבט בוגר על אתגרי החיים והחינוך בדור הנוכחי, ומדגיש את כוחו של ההורה כדמות מחזקת ומשמעותית. פריד מבקש להעביר מסר של פתיחות, כנות ודוגמה אישית, לא להסתיר את הקשיים, אלא להפוך אותם לכלי לצמיחה ולהשראה. "איך קען" הוא שיר שמדבר לכל אחד שנמצא בדרך, ומזכיר בפשטות: מי שמאמין ורוצה באמת – יכול להגיע רחוק.
קרדיטים:
מילים ולחן: יוסי פריד
עיבוד והפקה מוזיקלית: יענקי כהן
0 תגובות