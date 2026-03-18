יוסי פריד בסינגל קליפ חדש: "איך קען"

הזמר והיוצר יוסי פריד משחרר את הסינגל החדש "איך קען", שיר מרגש ונוגע שמבוסס על שיחה עמוקה בין אב לבנו. דרך סיפור אישי ואמיתי, פריד מציג מסר חד וברור: גם אם הדרך רצופה נפילות, ספקות ואנשים שלא האמינו, האמונה העצמית והרצון הם אלו שמובילים קדימה. הלחן, עליו חתום פריד בעצמו, מקבל עטיפה מוזיקלית מדויקת בעיבודו של יענקי כהן.