נתי עמר ושלמה רג'ה בסינגל חדש: "מסובב הסיבות"

בתקופה שבה לא תמיד קל להבין את מה שקורה סביבנו, עולה הצורך להאמין, לדעת ולהפנים שיש יד שמכוונת את הכל.

"מסובב הסיבות" הוא הסינגל השני מתוך האלבום המשותף של שלמה רג'ה ונתי F.M – "בשביל הנפש".

לאחר שהסינגל "בית" פתח את הפרויקט, מגיע "מסובב הסיבות" שמביא עמו צבע מוזיקלי נוסף לפרויקט עם קצב אפרו-ביט מלודי, שיר שמחבר בין מוסיקה, מציאות, אמונה ומציאות של אמונה.

זה שיר על היכולת לעצור, להתבונן, ולהגיד תודה - גם על מה שברור לנו, וגם על מה שעוד לא.

מתוך הידיעה שלא הכל בידיים שלנו, אבל הכל קורה בהשגחה, פרטית.

קרדיטים:

מילים ולחן: שלמה רג'ה, נתנאל "נתי F.M" עמר

הפקה מוזיקלית: שלמה רג'ה