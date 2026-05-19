אהרל'ה סמט ואברימי מושקוביץ בסינגל חדש: "ובידך לגדל"

לקראת שמחת נישואי בן רב קהילת ״חיי נפש״, המתקיימת בי״א סיון תשפ״ו, רואה אור ניגון חדש ומיוחד ״ובידך לגדל״, יצירה מוזיקלית הנושאת בתוכה אווירת שמחה.

הניגון, שנוצר במיוחד לכבוד השמחה, מבטא את משמעות המילים ומשלב לחן מקפיץ ומלא שמחה.

על הלחן חתום הרב שלמה יעקב פריד, כאשר על העיבוד המוזיקלי הופקד בני לאופר, שהעניק ליצירה מעטפת מוזיקלית. לביצוע חברו שניים מבעלי המנגנים אהר'לה סמט ואברימי מושקוביץ המגישים את הניגון בביצוע מיוחד.

קרדיטים:

לחן: הרב שלמה יעקב פריד

עיבוד והפקה מוזיקלית: בני לאופר

מקהלות ועיבוד קולי: מקהלת ״ידידים״ בניצוחו של יעקב רוטבלט