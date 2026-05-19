כיכר השבת

יענקי רוטשילד בסינגל חדש לשבועות: "טוב התורה"

לקראת חג השבועות, הזמר יענקי רוטשילד מלונדון משחרר סינגל חדש ומרגש המבוסס על האור החיים הקדוש. אותו הלחין בנו אפרים, ועיבד שרוליק בריינס (סינגלים וקליפים)

לקראת חג השבועות, יענקי רוטשילד מלונדון משחרר סינגל חדש ומרגש המבוסס על מילותיו הנצחיות של האור החיים הקדוש, "אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה". אותו הלחין בנו אפרים, ועיבד שרוליק בריינס.

מאחורי הלחן הסוחף מסתתר סיפור אישי מטלטל: את השיר הלחין בנו של רוטשילד, בתקופה מורכבת שבה לא התקבל לאף ישיבה. במקום להישבר, הבן הלך מדי יום ללמוד לבדו בבית הכנסת שליד הבית, ומתוך הבדידות והדבקות בספרים נולד הניגון החדש. עדות חיה לכך שהתורה שייכת לכל אחד שמתלהט אחריה, ושום מניעה בעולם לא יכולה לעצור מי שרוצה להרגיש את מתיקותה האמיתית.

קרדיטים:

לחן: אפרים רוטשילד

עיבוד והפקה מוזיקלית: שרוליק בריינס

יענקי רוטשילדאפרים רוטשילדשרוליק בריינס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר