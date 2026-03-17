מקהלת הילדים של 'תודה לך השם' בסינגל קליפ חדש: "צבא השם"

צבא הוא גוף מעשי. חיילים לא רק מדברים על חזון, הם פועלים בשטח ומשיגים תוצאות מוחשיות. עבורנו, להיות חלק מ"צבא השם" פירושו להפוך את המושג המופשט של עבודת השם למעשים של ממש – לקיום מצוות.

המשנה במסכת קידושין מלמדת: "ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוני". בדומה לחייל הממוקד במשימתו בנחישות, גם אנחנו נבראנו למטרה אחת ויחידה: למלא את השליחות שהוטלה עלינו.

בסיום הלכות מלכים, הרמב"ם מתאר את דמותו של הלוחם כמי שממוקד ככל כולו במשימה הניצבת לפניו. ללא הסחות דעת, לבו, ראשו וגופו מסורים באופן מוחלט למטרה. זוהי התמסרות טוטאלית.

אנו גאים בכך שכל אחד מאיתנו יכול להכריז: "אני חייל בצבא השם". וכמו בכל צבא אמיתי, כל חייל משמעותי. כל אחד הוא חלק חיוני ובלתי נפרד מהצלחת המשימה הכללית.

חיילים לא מסתפקים בדיבורים; כשהם מקבלים פקודה, הם יוצאים לבצע אותה. זה מעשי, זה מוחשי, זה קורה כאן ועכשיו. כשאנו מניחים תפילין, נותנים צדקה, עמלים בתורה או מסייעים ליהודי אחר, אנו מבצעים בפועל את המשימה שלשמה הגענו לעולם.

אסור לנו לתת ליום אחד לעבור בלי לזכור: בשביל זה נבראתי. אני לא נמצא כאן במקרה או כתוצאה מנסיבות היסטוריות כאלו ואחרות. הקדוש ברוך הוא בחר בי באופן אישי, והעניק לי את הזכות והאחריות להיות חייל מצטיין ולחולל שינוי בעולם באמצעות המצוות שלי.

קרדיטים:

הפקה: תודה לך השם, מנדי פורטנוי, פאברנגבאל סטודיו

מילים ולחן: איצי באלד, יהודה פינסקר

עיבוד והפקה מוזיקלית: יהודה פינסקר

מנהל מקהלת ילדי 'תודה לך השם': מאיר גרין

סולנים (TYH Boys): שוע ה', צבי ק', רודי ר', שרולי ר', רוני ס'.