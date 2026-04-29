משה קליין מגיש אלבום ווקאלי חדש 

הזמר משה קליין באלבום ווקאלי חדש עם מיטב שיריו בגרסאות ווקאליות מושקעות בהפקתו המוזיקלית של מוטי K (סינגלים וקליפים)

האלבום כולל עיבודים מיוחדים ללא ליווי כלי נגינה למבחר מלהיטיו הגדולים לאורך השנים. האלבום מביא פרשנות קולית נקייה ומלאת רגש לשירים אהובים, ומדגיש את קולו הייחודי והעוצמתי של קליין.

בין השירים הכלולים בפרויקט: "להיות שלם", "לא לפחד כלל", "לא עזבת", "בדרך אל האור" ו"רחמים פשוטים"  כולם זוכים לביצועים ווקאליים מרגשים המעניקים להם עומק חדש ונופך אישי.

האלבום נוצר מתוך רצון להעניק לקהל חוויית האזנה אחרת ומלאת נשמה, ולחבר מחדש אל המילים והלחנים המוכרים מזווית מרעננת ומרגשת.

האזינו ל"רחמים פשוטים" שהלחין אלחנן אלחדד. ההפקה הווקאלית של האלבום כולו של מוטי K.

