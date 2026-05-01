לאחר שבועות בהם עוררה עניין בעולם המוזיקה היהודית עם רצף סינגלים מצליחים ומיוחדים, להקת "לב טהור" גאה להכריז על צאתו של האלבום החדש והמיוחל: "לב טהור וחברים - 6LT".

האלבום יוצא לאור לאחר ארבעה סינגלים רצופים, שהגיעו לנתוני השמעה מרשימים במיוחד בכלי התקשורת השונים. השירים הגיעו לאחר שנים רבות של ציפייה מקהל האוהדים של לב טהור והאלבום החדש מעורר סקרנות רבה בקרב כל חובבי המוזיקה היהודית הווקאלית.

האלבום "LT6" מסמן רגע היסטורי עבור "לב טהור". זהו אלבום האקפלה הראשון של הלהקה מזה למעלה מ-20 שנה, מאז צאת האלבום "לב טהור 3". נאמנים לצליל ההרמוני המזוהה איתם, חברי ההרכב מעבדים מחדש כמה מלהיטיהם הגדולים ביותר בפורמט ווקאלי מלא, שמנגיש את השכבות העשירות והעיבודים הקוליים המופלאים שרק "לב טהור" יודעת לספק.

מה שמייחד את הפרויקט הנוכחי הוא הקונספט הייחודי שלו. "לב טהור וחברים" מארח כמה מהאמנים הבולטים והמוערכים ביותר במוזיקה היהודית כיום, כשכל אחד מהם מוסיף את סגנונו הייחודי ליצירות האהובות:

"רפאנו" - באירוח של עקב (Ekev)

"מה יונה" - באירוח של אריה קונסטלר

"ובנה" ו"גאולה" - באירוח של מרדכי שפירא

וגם הלהיט מסדרת ג'ורניס - "Journey at Sea" - באירוח של אייבי רוטנברג

כל רצועה באלבום משלבת בין הדיוק הווקאלי האהוב של הלהקה לבין האמנות הייחודית של האמנים האורחים, מה שיוצר סאונד שהוא מצד אחד נוסטלגי ומצד שני רענן ומודרני להפליא.

באלבום שני שירים נוספים בביצועם של חברי הלהקה - "הללו" ו"הרחמן".

בלהקת "לב טהור" כבר חושפים כי הם כבר עובדים על חלק ב' של הפרויקט "לב טהור וחברים", שצפוי לצאת בהמשך השנה ולהמשיך את הפרק החדש והמרגש של שיתופי פעולה וחדשנות מוזיקלית.

עם צאתו של LT6, "לב טהור" לא רק חולקת כבוד למורשת המפוארת שלה, אלא גם מזניקה אותה קדימה, עם אלבום שמעניק כבוד רב לעבר, מחבק את ההווה ומציב רף חדש לעתיד של המוזיקה הווקאלית היהודית.