להקת לב טהור בסינגל ווקאלי נוסף מהאלבום: "מסע בים" 

להקת לב טהור האהובה חוזרת עם סינגל נוסף מתוך האלבום הווקאלי החדש שלהם - “Journey at Sea”, שיר אותו ביצעו במקור באלבומו של אייבי רוטנברג (סינגלים וקליפים)

אחרי ההצלחה הגדולה של "ובנה" עם הזמר מרדכי שפירא – שהגיע לראש המצעדים בכל הפלטפורמות בשבוע האחרון – בלהקת "לב טהור" לא עוצרים לרגע ושומרים על המומנטום עם סינגל עוצמתי נוסף.

הפעם הם חוזרים לאחד משיתופי הפעולה הכי אהובים שלהם מתוך הפרויקט "Journeys V" של המלחין והיוצר האגדי אייבי רוטנברג: “Journey at Sea”. מדובר בשיר שנחשב לנקודת השיא של האלבום ההוא ולאחד הביצועים הכי מזוהים של ההרכב. עכשיו, השיר הזה מקבל חיים חדשים בעיבוד ווקאלי עשיר במיוחד, שהופך את כל הסיפור למפגן מרשים של יכולות שירה.

הלחן של חנניה רוטנברג נשאר רלוונטי מתמיד, עם מסר שנוגע בדיוק בנקודות הנכונות:

"החיים שלנו הם מסע בלב ים, שייט של גורל וייעוד. המים יבחנו את החוסן ואת האומץ של כל אחד מאיתנו."

בגרסה החדשה, לב טהור מצליחים להביא את העומק הרגשי של השיר בביצוע נקי ומדויק. ההרמוניות יושבות בול, ההגשה לא מתאמצת, והגוון הקולי שכל כך מזוהה איתם, פשוט תענוג לאוזן. הם לא ניסו להמציא את הגלגל מחדש, אלא פשוט לקחו את השיר, קילפו ממנו את הכל ובנו אותו מחדש כיצירת א-קפלה מושלמת, שנשמעת רעננה לגמרי גם שנים אחרי שיצאה לראשונה.

לשחרר שיר כזה רגע אחרי להיט מצליח, זה צעד נועז, אבל עם “Journey at Sea”, לב טהור מוכיחים שהם לא צריכים גימיקים – הסאונד שלהם פשוט עובד, פעם אחר פעם.

ווקאליאייבי רוטנברגלהקת לב טהורחנניה רוטנברג

