מוטי וייס במחרוזת שבת חדשה מתוך אלבומו ר.פ.ב

שלום וגשל מגיש: מוטי וייס ב"מחרוזת טועמיה" שתהיה הפסקול החדש-ישן של ערב שבת.

אחרי שיר הנושא ר.פ.ב. כעת מגיעה רצועה מספר 2 מאלבום המסע החדש של מוטי וייס - "ר.פ.ב - נקודות טובות".

מחרוזת טועמיה, מביאה את שירי השבת האהובים בצורה ייחודית המשלבת ניחוח נוסטלגי מלא געגוע לצד שירים חדשים המקבלים לראשונה ביטוי באלבום ר.פ.ב. החדש. ניגונים מלאי שמחה ודביקות, קצב ורגש. בקליפ מרהיב שצולם ביחד עם בחורי ישיבת 'ניצוץ באמונה', מביא מוטי וייס את האווירה המיוחדת של ערב שבת, עם אינסוף אנרגיה, שמחה ולב.

זה הזמן להכנס לאווירה, לטעום, לשיר, לתת יד, לעצום עיניים, מעין עולם הבא!

קרדיטים:

עיבוד: דיויד טויב

הפקה מוזיקלית: מוטי וייס

רשימת השירים:

שבת שלום: יהודה גלנץ

ידיד נפש: עממי

ניגון געגועים: חב"ד

לכה דודי: ויז'ניץ

ואנפאה נהירין: ר' צביקי פראנק

לעורר ליבי: יצחק אונגר

אשת חיל: רבי ברוך ממז'יבוז

עוז והדר: רבי מאיר לייב בלעכר

ממקומך: יעקב תלמוד

צמאה נפשי: ברסלב

וטהר לבינו: ברסלב

ושמרו: יובל סלע