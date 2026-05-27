כיכר השבת

יצחק בן ארזה באלבום בכורה: "בואי הרוח"

הזמר והיוצר יצחק בן ארזה משיק את אלבום הבכורה שלו - "בואי הרוח" בהפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. האזינו ל"שבת קודש" בו הוא מארח את יידל ורדיגר לדואט (סינגלים וקליפים)

לאחר שהפך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של עולם הישיבות עם 'ממעמקים' ומחרוזות השבת המרגשות שהוציא, משיק יצחק בן ארזה את אלבום הבכורה שלו - "בואי הרוח" בהפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

יצחק, מהקולות המבטיחים בעולם המוזיקה, מגיש בשירתו הנוגעת שירים מקוריים מלאי נשמה ורוח. סגנונו הייחודי יונק משורשים עמוקים ומתכתב עם מורשתו העל-זמנית של שלמה קרליבך.

"בואי הרוח" הוא מסע מוזיקלי, ישיבתי, יהודי, שורשי וסוחף, הכולל שני שיתופי פעולה מרשימים: אירוח גומלין של יידל ורדיגר, ואירוח משפחתי מיוחד של אחיו - היוצר דוד בן ארזה, שגם ליווה אמנותית את הפקת האלבום כולו.

האזינו ל"שבת קודש" עם יידל מתוך האלבום.

קרדיטים:

לחן: יצחק בן ארזה

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

אלי קליין ואיצי ברייידל ורדיגריצחק בן ארזה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר