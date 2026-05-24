ינון אליה בסינגל קליפ על חרמות ובידוד חברתי: "הילד שהייתי"

הזמר והיוצר ינון אליה בשיר חדש ומרגש בשם “הילד שהייתי”, שמביא מסר חזק על מה שנוגע בזמן האחרון חרמות ובדידות חברתית.

הקליפ מציג סיפור כואב ומוכר ילד שעובר חרם בכיתה נשאר לבד לגמרי עד שרגע אחד משנה הכול כשמגיע חבר אחד שבא בזמן הנכון ופשוט בוחר להיות שם בשבילו

זה לא עוד קליפ רגיל אלא סיפור שמזכיר לנו כמה אחריות יש לנו אחד כלפי השני וכמה כוח יש למילה אחת טובה

בסוף הקליפ הילד מוצא את המקום שלו מחדש דרך אותו חבר שמגיע ברגע הנכון ומחזיר לו את התחושה שהוא לא לבד.

קרדיטים:

מילים ולחן: ינון אליה

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי ריימי

מילים:

איזה ילדות עברת

כמה נשברת כמה קרבות

ראית לילות נשרפים לך מול העיניים כשאין לך למה לקוות

איזה ילדות עברת

חיפשת עלילה ברחובות

הם שנאו אותך סתם

וכמו מתומתם נתת להם סיבות

הגיע הזמן לדבר איתך

לחבק להגיד שטעיתי

הזמן שלי עכשיו לבקש סליחה

מימך הילד שהייתי

אז סליחה ילד

על שעות של שתיקה בהפסקות

דקות שנשברת

דמעות שהורדת מול כולם

אתה לא הצלחת לחכות

ובין השתיקות החרם שעברת

הם לא חולמים שכמעט ויתרת

שלא רצית לבכות אז פגעת

הפכת למה שפחדת להיות

רצית לחיות אז בחרת להעלם

כדי למצוא את עצמך מחדש

הזוי שהבן אדם שהכי סמכת עליו

מסך לכאב שלך דש

היא ידעה שזה לא נכון עיניים ים תיכון

שרק רצו לראות אותך נשבר

איך במלחמה הזאת השגת ניצחון

כשהפכת אותה ללשון לעבר

הם יגידו שאין לך סיכוי

אל תקשיב להם

בלילות הם יצחקו על רגעים שנשברת

אכזבות ימים כאלה מה לא עברת

לא הצלחת לחייך מבפנים

נשברת התרסקת למיליון חלקים

זמנים שלא רצית להיות

מה לא עברת

הם לא יודעים כמה עברת

לב טהור בחולצה שחורה

אין עשן בלי אש

העשן לריאות כי בלב שלך יש מדורה

שפיות ארורה לתת את הכל

גם בלי לרצות לקבל חזרה

טוב העיקר שיהיה להם טוב

גם אם זה אומר שיהיה לך רע

אם תהפוך ת׳שלום לעבירה

תמצא תלבד ותתרסק

למסגרת של הלב השמירה

תיקון הכללי זה קראבלי עבדולאי סק

כשהכאב היה בלתי פוסק

כשהחברים פתאום עזבו

הם חשבו שתה לבד מול שער ריק

הם ראו בו עוד שער שהחיים סגרו

אבל כבשת עם דמעות

את הכאב לקחת לריאות

שידברו עליך מה שהם יודעים

זה רק מה שאתה בחרת להראות

עוד מבריא מהשברים מההודעות

איך כמו הדיוט אף פעם לא עניתי

אני עדיין לא מי שרציתי להיות

אבל רחוק מהילד שהייתי

בלילות הם יצחקו על רגעים שנשברת

אכזבות ימים כאלה מה לא עברת

לא הצלחת לחייך מבפנים

נשברת התרסקת למיליון חלקים

זמנים שלא רצית להיות

מה לא עברת

‏היום תדע אני מחייך מבפנים

‏הילד שהייתי אתה עוד כאן לפעמים

‏מגן עליי מאיר בלילות כל מה שעברת