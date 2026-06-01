יהונתן ישראל בסינגל חדש: “רק לעלות”

הזמר והיוצר יהונתן ישראל בסינגל חדש שכתב והלחין  - "רק לעלות". העיבוד וההפקה המוזיקלית של אבי ריימי (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר יהונתן ישראל משחרר סינגל חדש ועוצמתי בשם “רק לעלות”, אותו כתב והלחין בעצמו. בשירו החדש מביא יהונתן מסר מחזק של התמודדות, אמונה ויכולת לקום מחדש גם מתוך רגעי משבר ונפילה.

מילות השיר מציירות תמונות עוצמתיות מעולמם של הטבע והנפש - שדה קוצים בוער, גלים מתנפצים ועץ שמשיר את עליו - ומשלבות ביניהן מסע פנימי של אדם המבקש לרפא את אכזבותיו, להתגבר על הכישלונות ולהמשיך להתקדם קדימה.

במרכז השיר עומדת ההבנה כי הנפילות הן חלק בלתי נפרד מתהליך הצמיחה. בדיוק כפי שהעץ משיר את עליו כדי להתחדש, כך גם האדם לומד לצמוח מתוך האתגרים, להתחזק ולהמשיך לנוע לעבר היעדים והחלומות שלו.

קרדיטים:

מילים ולחן: יהונתן ישראל

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי ריימי

