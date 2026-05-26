כיכר השבת

איתן כהן משיק סינגל בכורה: "אבא"

הזמר והיוצר הצעיר, איתן כהן, משיק את סינגל הבכורה שלו אותו כתב והלחין יחד עם אליאס מלייב - "אבא". העיבוד המוזיקלי של ניר בכר (סינגלים וקליפים)

איתן כהן מרחובות, רק בן 16, עושה צעד ראשון בעולם המוזיקה עם סינגל בכורה מרגש בשם "אבא".

השיר מביא תפילה אישית וכנה של נער צעיר המבקש כוח, הכוונה ואמונה מול אתגרי החיים - מסר שנוגע בכל אדם, עם רצון לא ליפול, להחזיק מעמד ולמצוא דרך.

איתן, שגדל בבית מוזיקלי לצד אביו הרב והחזן, מביא בשיר שילוב בין עומק רוחני לכתיבה אישית ומרגשת, עם קול צעיר ומרגש שמסמן פתיחה מסקרנת לדרכו המוזיקלית.

קרדיטים:

מילים ולחן: איתן כהן ואליאס מלייב

עיבוד מוזיקלי: ניר בכר

הפקת קולית: יונתן שטרן

הפקת מקהלה וקולות: איתן כהן ויונתן שטרן

יונתן שטרןאיתן כהןניר בכראליאס מלייב

