כיכר השבת

יניב בן משיח בסינגל נוסף מהאלבום: "בית חם"

הזמר יניב בן משיח מפתיע בסינגל נוסף אותו הוא מצרף לאלבומו החדש. הפעם מדובר בלחן ובהפקה יוונית מקורית שנעשתה במיוחד עבור יניב בן משיח. המילים של צ'ולי זכאי (סינגלים וקליפים)

1תגובות

קרדיטים:

מילים: צ'ולי זכאי

הפקה ותזמור: קיריאקוס פפדופולס

עיבודים: קיריאקוס פפדופולוס וג'ורג' ג'יאניקופולס

מילים:

כמה שנים ביזבזתי סתם

שכחתי את הדרך

ושוב מצאתי את עצמי

פוסע לבדי

אני נושם את האוויר

את השתיקות בלילה

ולא בורח מעצמי

יודע אתה תמיד איתי

כמה טוב כאן בעולם

בזכותך בורא עולם

אם בלב יש אהבה

היא תרופה לנשמה

מה צריך הבן אדם

רק שמחה ובית חם

על הכל נגיד תודה

כי כל יום זה מתנה

היום אני מרגיש חדש

מחר יהיה בסדר

ולא שיקרתי לעצמי

נשארתי אמיתי

הלב שלי כמו נר דולק

שלא נכבה ברוח

אני הולך בכל כוחי

ואין מה שיעצור אותי

יניב בן משיחצ'ולי זכאי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ווווווווואוווו יניב איזה שיר מטורףףף
לשון הרע לא מדבר בכלל🤫

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר