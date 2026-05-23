יניב בן משיח בסינגל נוסף מהאלבום: "בית חם"

קרדיטים:
מילים: צ'ולי זכאי
הפקה ותזמור: קיריאקוס פפדופולס
עיבודים: קיריאקוס פפדופולוס וג'ורג' ג'יאניקופולס
מילים:
כמה שנים ביזבזתי סתם
שכחתי את הדרך
ושוב מצאתי את עצמי
פוסע לבדי
אני נושם את האוויר
את השתיקות בלילה
ולא בורח מעצמי
יודע אתה תמיד איתי
כמה טוב כאן בעולם
בזכותך בורא עולם
אם בלב יש אהבה
היא תרופה לנשמה
מה צריך הבן אדם
רק שמחה ובית חם
על הכל נגיד תודה
כי כל יום זה מתנה
היום אני מרגיש חדש
מחר יהיה בסדר
ולא שיקרתי לעצמי
נשארתי אמיתי
הלב שלי כמו נר דולק
שלא נכבה ברוח
אני הולך בכל כוחי
ואין מה שיעצור אותי
