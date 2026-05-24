כיכר השבת

יעקב שוואקי באלבום EP חדש: "Happiness"

הזמר יעקב שוואקי מפתיע באלבום EP חדש, עם ארבעה שירים כולם בשפה האנגלית. ההפקה משותפת לשוואקי ולמפיק והמלחין איצי וואלדנר. האזינו לשיר הנושא מתוכו (סינגלים וקליפים)

יעקב שוואקי פותח את הקיץ עם אלבום EP חדש ומפתיע באנגלית בשם Happiness. האלבום כולל ארבעה שירים מקוריים שמשלבים אנרגיות קיציות מקפיצות עם מסרים עמוקים של הודיה לה', גאווה יהודית ושמחה. על ההפקה המוזיקלית חתומים יעקב שוואקי ואיצי וולדנר, שהביאו לפרויקט סאונד חדשני ועדכני מחד, ומאידך מרגש ובעל משמעות.

האלבום נפתח עם הרצועה “Thank You” מעין תזכורת אישית לשים לב לפרטים הקטנים של היום-יום שעלינו להודות עליהם. משם ממשיכים לשיר “אני יהודי”, המנון מרגש בנושא הזהות היהודית, שיר שמדבר על דורות של מסירות נפש וגאווה יהודית בלתי מתפשרת. שיר הנושא, “Happiness”, שואב השראה מהחיזוק המפורסם של האברבנאל למגורשי ספרד בשנת רנ"ב שגם ברגעים הכי חשוכים, יהודי אף פעם לא עוזב את השמחה. את הפרויקט נועל השיר “Soulful” שמדבר על הכוח העצום של המוזיקה לעורר רגש, לרומם את הנשמה ואת האדם למקומות נעלים.

מבחינה מוזיקלית, ה-EP נע בין פופ עדכני, בלדות מרגשות והמנונים קליטים - מה שיוצר חוויית מוזיקלית שהיא גם קצבית וחדשנית וגם על-זמנית.

יעקב שוואקיאיצי וואלדנר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר