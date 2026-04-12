יונתן שטרן וסהר חלוצי חוגגים חצי יובל לשוואקי עם 25 משיריו

לרגל חצי יובל ליצירה המוזיקלית של גדול הזמר היהודי יעקב שוואקי, מגישים יונתן שטרן וסהר חלוצי מחרוזת אקפלה מרהיבה ועוצמתית.
המחרוזת כוללת 25 מלהיטיו הגדולים מכל הזמנים ומכל האלבומים – החל מ״רחם״ המרגש ועד ״קווינו״ מלא האנרגיה.
הביצוע מלווה בקליפ ויזואלי מרענן ומוסיף צבע ופרשנות מרעננת לחוויה.
קרדיטים:
ביצוע: יונתן שטרן וסהר חלוצי
עיבוד, קולות והפקה מוזיקלית: יונתן שטרן
רשימת השירים במחרוזת:
1. קיווינו
2. עת רקוד
3. ישתבח שמו
4. גלגלים -
5. גוף ונשמה
6. נצח ישראל
7. Your Time
8. לחיים
9. בואי בשלום
10. אם אשכחך
11. שמחות
12. מה מה מה
13. לא יעבוד
14. רחם
15. Baruch Hashem It’s Shabbos
16. We Are A Miracle
17. ערבים
18. פתאום
19. שהחיינו
20. אין דבר רע
21. ראו בנים
22. יגעתי
23. מאמין בניסים
24. אש
25. עם ישראל לא מפחד
