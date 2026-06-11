שעיה לקסיר ויוסף גשטטנר בדואט חדש: "הנה"

שעיה לקסיר: את השיר "הנה" כתבתי ביארצייט של חבר קרוב, ר' נתן בן ר' שמעון זצ"ל. מה שיצא מתחת ידי, הרגיש כמו מתנה מן השמים.

המסר מאחורי השיר נמצא במילים שלו עצמן: "בכל מקום שאלך, אתה הולך עמי. אתה הצל שלי."

הקב"ה אינו מנמנם ואינו ישן. הוא שומר ישראל, נוכח איתנו בכל רגע ורגע. בכל אתגר, הצלחה, שאלה והתקדמות – הוא שם. הוא לעולם לא יעזוב אותנו.

לעיתים, ההתמודדויות והניסיונות של החיים עלולים לגרום לאדם להרגיש נעזב או בודד, חס ושלום. ברגעים של כאב או חוסר ודאות, נדמה כאילו הקב"ה רחוק. אך האמת היא בדיוק להפך. דווקא ברגעים הללו הוא נושא אותנו, מקרב אותנו אליו ומקרב אותנו גם אל מי שנועדנו להיות.

מסע החיים אינו רק מוביל אותנו לקראת צמיחה – המסע עצמו הוא הצמיחה. כל אתגר, כל סטייה מהדרך וכל עיכוב ומכשול, טומנים בחובם הזדמנות של גילוי כוחות שלא ידענו כלל שהם קיימים בנו.

לעולם איננו נעזבים, ולעולם איננו לבד. הקב"ה נמצא איתנו בכל צעד שאנו עושים, בכל דמעה שאנו מזילים, בכל תפילה שאנו לוחשים, ובכל חלום שאנו מעיזים להמשיך להחזיק בו.

זכיתי שיוסף גשטטנר, בן עירי טורונטו, שכן ילדות וחבר יקר, יצטרף אליי בשיר הזה. הקול והלב שלו בהחלט מעניקים חיים למסר הזה, ואני מקווה שהוא ייגע בלב של כל מי שישמע אותו".