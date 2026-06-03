שמחה פרידמן בשיר-קליפ חסידי, מתוק ושבתי: "עונג שבת"

אחרי שורה של סינגלים במגוון צבעים וסגנונות, מגיש הזמר החסידי שמחה פרידמן את השיר הראשון מתוך אלבומו השני שעומד לצאת לאור בקרוב. "עונג שבת" — וואלס חסידי, עדין ושמח, בניחוח יהודי של פעם.

את השיר הלחין חיים אלטמן, ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי דייויד טויב.

השיר מלווה בקליפ חדש, המצולם בירושלים ומלווה את ההכנות לשבת - מהאווירה בשוק הירושלמי, דרך שגרת העבודה והחולין, עובר להכנות לשבת בבית, ועד הרגע שבו הכול נרגע ומתכנס אל שולחן השבת מתוך שיר ושמחה. הקליפ, אותו צילם וערך בכישרון רב הרשי סגל, נותן לצופים את התחושה המיוחדת הזו שכולנו מכירים, שהנה זה בא - "עונג שבת"!

"איזה כיף שזכיתי בשיר הזה", אומר שמחה. "כמה שאני אוהב את השבת. לא רק את האוכל והסעודות, אלא את היממה הזו שבה כל העולם החיצוני עוצר. אפשר לשבת עם הילד, ללמוד משהו, לשיר ניגון, לדבר פנים אל פנים עם המשפחה, לנשום, בלי רעש, בלי טלפונים, בלי הסחות דעת. איזו מתנה היא שבת! אחחחח, עוינג שבת"!...

קרדיטים:

לחן: חיים אלטמן

עיבוד והפקה מוזיקלית: דייויד טויב