כיכר השבת

אהרל'ה סאמעט ומנדי גולדברג בחידוש לניגון העתיק: "דער זמר"

הזמרים אהרל'ה סמט ומנדי גולדברג בדואט משותף לניגון חסידי עתיק מבית לעלוב. העיבוד המוזיקלי המחודש של גולדברג ודייויד טויב (סינגלים וקליפים)

יצירה מיוחדת שהולחנה בחצרו של הרה"ק ר' משה מסטולין זי"ע הי"ד בנו של הינוקא מסטולין שמנו"כ בפרנקפורט, על ידי החסיד ר' ישראל יהודה קולא זצ"ל.

המלחין ר' ישראל יהודה שכל את בנו ירחמיאל בגיל צעיר וכשקם מהשבעה אמר ״אלחין כעת שיר שיוציא אותי מהצער״ וזהו אותו השיר שהולחן ברגעים אלה.

מנדי גולדברג גדל על השיר, אותו שרו כמעט בכל ליל שבת קודש בערגה והתרוממות בשוה"ט של רבו הרה"ק ר' שמעון נתן נטע זצוק"ל מלעלוב.

אהרל'ה סאמעט שמע את השיר בתקופה האחרונה אצל הרה"צ ר' אלימלך בידרמן שהוא משולשלת לעלוב המעטירה ופנה למנדי אודות השיר המופלא, ושניהם חברו יחד להוציא את זה עם הפקה מוזיקלית מושקעת בעיבוד של דיויד טויב ומנדי גולדברג עצמו, לכבוד ה' יתברך ולרגש את עם ישראל.

קרדיטים:

עיבוד: דיויד טויב ומנדי גולדברג

שירה: אהרל'ה סמט ומנדי גולדברג

הקלטות שירה: יונתן בלוי

מקהלות: מיכאל ויינברגר,יוסי ויינברגר, אלי שפריי, נחמן טסלר, חיים הרשטיק, הוקלט באולפני מיכאל ויינברגר

מקהלת ילדים: אנשי עקשטיין מוניטריאל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר