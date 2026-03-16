אהרל'ה סאמעט ומנדי גולדברג בחידוש לניגון העתיק: "דער זמר"

יצירה מיוחדת שהולחנה בחצרו של הרה"ק ר' משה מסטולין זי"ע הי"ד בנו של הינוקא מסטולין שמנו"כ בפרנקפורט, על ידי החסיד ר' ישראל יהודה קולא זצ"ל.

המלחין ר' ישראל יהודה שכל את בנו ירחמיאל בגיל צעיר וכשקם מהשבעה אמר ״אלחין כעת שיר שיוציא אותי מהצער״ וזהו אותו השיר שהולחן ברגעים אלה.

מנדי גולדברג גדל על השיר, אותו שרו כמעט בכל ליל שבת קודש בערגה והתרוממות בשוה"ט של רבו הרה"ק ר' שמעון נתן נטע זצוק"ל מלעלוב.

אהרל'ה סאמעט שמע את השיר בתקופה האחרונה אצל הרה"צ ר' אלימלך בידרמן שהוא משולשלת לעלוב המעטירה ופנה למנדי אודות השיר המופלא, ושניהם חברו יחד להוציא את זה עם הפקה מוזיקלית מושקעת בעיבוד של דיויד טויב ומנדי גולדברג עצמו, לכבוד ה' יתברך ולרגש את עם ישראל.

קרדיטים:

עיבוד: דיויד טויב ומנדי גולדברג

שירה: אהרל'ה סמט ומנדי גולדברג

הקלטות שירה: יונתן בלוי

מקהלות: מיכאל ויינברגר,יוסי ויינברגר, אלי שפריי, נחמן טסלר, חיים הרשטיק, הוקלט באולפני מיכאל ויינברגר

מקהלת ילדים: אנשי עקשטיין מוניטריאל