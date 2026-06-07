הרב שלמה טויסיג מארח: "הלהיטים של ר' שלמה"

לא בכל יום זוכה זמר חתונות למחרוזת להיטים משלו.

במשך יותר משני עשורים מלווה בעל המנגן הרב שלמה טויסיג אלפי שמחות ברחבי העולם, כששורה ארוכה של שירים המזוהים עמו הפכו לחלק בלתי נפרד מעולם החתונות והאירועים. הרעיון לאגד אותם למחרוזת אחת נולד לפני כשנה בשיחה משותפת עם פנחס ביכלר צביקי רובין, והרשי סגל שהרגישו כי הגיע הזמן להעניק במה חדשה ללהיטים שהפכו לחלק בלתי נפרד מעולם השמחות. התוצאה היא "הלהיטים של ר' שלמה" - מחרוזת חדשה המרכזת את השירים המזוהים ביותר עם ר' שלמה לאורך השנים.

לכבוד הפרויקט חברו אל ר' שלמה ידידיו הקרובים, בעלי המנגנים זאנוויל ויינברגר ואהרל'ה סמט, יחד עם מקהלת מלכות בניצוחו של ר' פנחס ביכלר המצטרפים אליו לביצועים משותפים של הלהיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל בעולם השמחה החסידי.

בניית המחרוזת ושזירת השירים היא מלאכת מחשבת של ביכלר, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית האנרגטית חתום רובין. יחד הם מגישים מחרוזת מקפיצה, תוססת וסוחפת, המלווה בקליפ לייב חגיגי.