כיכר השבת

יואלי קליין, אהרל'ה סמט, מאיר אדלר ויששכר גוטמן בשני סינגלים חדשים מבית סאטמר

שני סינגלים חדשים לכבוד הכנסת ספר התורה בחצר סאטמר - "בזכות התנא" ו"כי מציון". הלחנים של ר' יואל ישראל זופניק (סינגלים וקליפים)

בעלי המנגנים יואלי קליין, מאיר אדלר ויששכר גוטמן משיקים שני סינגלים חדשים - "כי מציון" ו"בזכות התנא", שניהם מלווים את מעמד הכנסת ספר התורה בחצר הקודש סאטמר.

האדמו"ר מסאטמר (וויליאמסבורג) הכניס בל"ג בעומר ספר תורה מהודר שכתב, במעמד היסטורי שנערך בעיצומו של יום ההילולא בהשתתפות אלפי חסידים.

הלחן המרגש של "בזכות התנא" שייך למלחין ואיש החסד רבי יואל ישראל זופניק, כשעל העיבוד המוזיקלי הסוחף, המותאם בדיוק לאווירת הריקודים, הופקד המעבד משה יעקב

את הלחן של "כי מציון, השוזר געגוע עם שמחה חסידית מתפרצת, אף הוא של רבי יואל ישראל זופניק. על העיבוד המוזיקלי הופקד יענקי שטיינמץ, שעטף את הלחן בצלילים אותנטיים.

קרדיטים:

הפקה: מענדי פקטע

שירה: יששכר גוטמן,אהרל'ה סמט מאיר אדלר ויואלי קליין

לחן: רבי יואל ישראל זופניק

עיבוד מוזיקלי: משה יעקב, יענקי שטיינמץ

אהרל'ה סמטיואלי קלייןמאיר אדלריענקי שטיינמץיששכר גוטמןמשה יעקב

