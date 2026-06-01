שניאור אראל בביצוע מזרחי ללהיט: "שערי שמים"

לאחר שהופיע באירועים בארצות הברית, ולאחר הסינגל המקורי שלו “שיר הגאולה”, הזמר שניאור אוראל מציג כעת גירסה חדשה ומרגשת ל״שערי שמים פתח״.

ההפקה של המפיק והמעבד המוזיקלי אילן גוזלן ממיאמי, לצד עיבודי הכינור של הכנר הבינלאומי רוניוס, שעובד עם האמנים המובילים בישראל ובעולם, והמאסטרינג של שמוליק דניאל, מהשמות הבולטים בתחום המאסטרינג בישראל, מעניקים לשיר האייקוני אנרגיה חדשה ומלאת רגש.

בשילוב בין שירה עוצמתית להפקה עשירה, ״שערי שמים פתח״ מעניק חוויית האזנה מרגשת ומרוממת. עם ביצוע אישי ומלא נשמה, שניאור מעניק לשיר צבע ורגש חדשים, תוך שמירה על האופי והעוצמה של המקור.

בשיחה על הסינגל החדש, שניאור משתף: ״הסינגל הזה מגיע באמת מהלב שלי. יחד עם אילן, שהשקיע המון זמן ומסירות בכל פרט בהפקה, ועם רוניוס, שעיבודי הכינור שלו מגיעים ישר מהנשמה, יצרנו משהו מאוד אישי ומרגש. אני מקווה שהשיר הזה ייגע בלבבות של המאזינים בכל העולם. כמו שנאמר: ׳דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב׳.״