אברימי דנציגר מקהלת 'תנועה' ויענקי לוי מגישים "בקצה השמיים"

הזמר אברימי דנציגר, יחד עם מקהלת תנועה והמעבד יענקי לעוי, מגישים ביצוע מחודש ומרשים לשירו המוכר של מרדכי בן דוד "אם יהיה", בעיבוד עדכני וסוחף ובליווי קליפ יוקרתי.

השיר המקורי מתוך אלבומו המיתולוגי של מב"ד כולם אהובים זוכה כעת לגרסה חדשה ורעננה תחת השם "בקצה השמיים". החידוש משלב את הקסם של היצירה המקורית עם ניחוח מוזיקלי עכשווי, ומוגש בליווי קליפ מושקע שצולם במהלך אירוע יוקרתי.

מאחורי הלחן המרגש עומד מסר של אמונה, תקווה וציפייה לגאולה. מילות השיר מבוססות על ההבטחה האלוקית לקיבוץ גלויות, ומזכירות כי גם אם נהיה מפוזרים "בקצה השמיים" הקב"ה יקבץ אותנו מכל קצוות תבל וישיב אותנו במהרה לירושלים הבנויה ולבית המקדש.

קרדיטים:

שירה: אברמי דנציגר

לחן וביצוע במקור: מרדכי בן דוד

מקהלה: מקהלת תנועה

עיבוד מוזיקלי: יענקי לוי