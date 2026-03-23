כיכר השבת

לכבוד פסח: 'חברותא' וגיל ישראלוב בסינגל חדש: "חד גדיא"

להקת 'חברותא' של דייויד טויב ומוישל'ה שניידר מארחת את הזמר גיל ישראלוב לסינגל פסח חדש בלחנו והפקתו המוזיקלית של טויב (סינגלים וקליפים)

כבר כמה שנים שאין פסח ללא חידוש - ממתק טעים כשר ומהודר לפסח מבית היוצר של דייויד טויב יחד עם גיל ישראלוב שמביא את הגוון הפיוטי וכמובן החברותא - מוישל׳ה שניידר שהצטרף למסע בשנה שעברה ומביא את החום הישראלי/אמריקאי.

"דיינו" "מה נשתנה" "אחד מי יודע" - אלה הם שלוש יצירות פאר מושקעות, שהפציעו בשנים האחרונות עם ניקוי גרגרי החמץ האחרונים בבתי ישראל, זכו לאינסוף השמעות והאזנות, והפכו ללהיטים המפארים את פס הקול המוזיקלי של שולחנות ליל סדר רבים, ממזרח ועד מערב.

והנה, ה'חזקה' הופכת הפעם למסורת. הגדי המתוק, החתול, הכלב והמקל, האש והמים, השור והשוחט, קמים לתחייה ומקבלים בשיר הנפלא צורה וביטוי מוחשי.

הסיפור 'חד גדיא' כולו, מקבל משמעות ופרשנות מיוחדת ומרתקת כיד ה' הטובה על דייויד שהלחין ועיבד.

קרדיטים:

לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית: דייויד טויב

סטרינגס: סימפוניית בנט בניצוחו של יואלי צישינסקי

