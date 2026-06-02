יצחק לנדא בסינגל בכורה חדש באנגלית על אהבת חינם

בעולם המוזיקה החסידית, שבו כל שיר נושא עמו מסר ורגש, משיק בימים אלו הזמר החרדי הצעיר יצחק לנדא את סינגל הבכורה שלו באנגלית – “I Love You”, שיר אישי ומרגש המבקש להעביר מסר של אהבה, אחדות וקבלת האחר.

לדברי לנדא, השיר נולד מתוך עולם פנימי של אמונה ורגש, ומתוך רצון לחבר בין לבבות בתקופה מורכבת ומאתגרת. את הלחן יצר בעצמו, כשהוא מבקש להביא לקהל יצירה אותנטית ונקייה, המשקפת את ערכיו ואת השקפת עולמו.

במרכז השיר עומדת הקריאה להגביר אהבת חינם, לכבד כל אדם באשר הוא, ולהזכיר כי גם בזמנים של מחלוקת וקיטוב ניתן לבחור בדרך של אחדות, רגישות והקשבה. המילים, המוגשות בשפה האנגלית, פונות לקהל רחב בארץ ובעולם ומעבירות מסר אוניברסלי של אהבה וחיבור בין בני אדם.

“השיר הזה מגיע מהמקום הכי אמיתי שיש”, מספרים בסביבתו של הזמר. “בלי מסכות ובלי ניסיון להרשים – אלא מתוך רצון לגעת בלבבות ולחזק אנשים באמצעות המוזיקה”.

ההפקה המוזיקלית והמיקס בוצעו באולפני Solo Music, תוך הקפדה על שמירת הרגש והאותנטיות שמביא עמו לנדא לכל תו ולכל מילה.

“I Love You” מוקדש לכל מי שאי פעם הרגיש שונה, לכל מי שחיפש קבלה והכלה, ולכל מי שמאמין שבכוחה של המוזיקה להפיץ אור, תקווה ואהבה בעולם.

עם השקת הסינגל החדש, מקווה יצחק לנדא כי המסר הפשוט והעמוק של השיר יגיע לכמה שיותר אנשים ויזכיר לכולנו כי אהבה, כבוד הדדי ואחדות הם ערכים הנחוצים היום יותר מתמיד.