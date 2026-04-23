כיכר השבת

אבי אילסון ואהרל'ה סמט בגרסה הווקאלית: "המלמד תורה"

הזמרים אבי אילסון ואהרל'ה סמט בדואט מיוחד לכבוד התורה - 'המלמד תורה'. ההפקה הווקאלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

הזמר אבי אילסון משתף פעולה עם הזמר אבאל'ה סמט ומשיקים יחד ביצוע ווקאלי חדש ומרגש לדואט האנרגטי “המלמד תורה”.

הגרסה החדשה, המתאימה במיוחד לימי ספירת העומר, מביאה עמה חיבור עמוק למילים מן המקורות: “אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, המלמד תורה לעמו ישראל”. השניים מצליחים להעביר בעיבוד נקי וללא כלי נגינה את העוצמה הרוחנית והרגש שבמילים, תוך הרמוניה קולית סוחפת.

קרדיטים:

לחן: ר' ישראל יודא קולא הי"ד

לחן פתיח: אבי אילסון

מילים: מקורות

שילוב המילים ללחן: כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק

עיבוד ווקאלי: אלי קליין ואיצי ברי

ווקאליאלי קליין ואיצי בריאהרל'ה סמטאבי אילסון

