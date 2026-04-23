כיכר השבת

 ילד הפלא ארי קראוס, מקהלת 'מלכות' ו'חסידימלעך' בביצוע ווקאלי: 'מלך ברחמיו' 

ילד הפלא ארי קראוס מלווה במקהלות מלכות וחסידימלעך בביצוע ווקאלי לשירו "מלך ברחמיו" בלחנו של שמעון בנצלוביץ. העיבוד הווקאלי של פנחס ביכלר (סינגלים וקליפים)

אחרי קליפ הבכורה של ילד הפלא ארי קראוס שראה אור בשלהי החורף האחרון, גרסה ווקאלית רואה כעת אור לרגל ימי ספירת העומר, עם מקהלת 'מלכות' בניצוחו ועיבודו הווקאלי של פנחס ביכלר, יחד עם מקהלת הילדים 'חסידימלעך', בה החל ארי את דרכו תחת שרביטו של המנצח יענקי לוינגר.

השיר, מתוך תפילה מיוחדת שהייתה נאמרת בקהילות ישראל בשמחת תורה עבור אורחים והולכי דרכים שעתידים לחזור לביתם בשלום, הולחן על ידי המלחין החדש והמפתיע שמעון בנצלוביץ אחרי שמחת תורה תשפ"ד ומאורעתיו הבלתי נשכחים רח"ל.

קרדיטים:

לחן: שמעון בנצלוביץ

הפקה ווקאלית: פנחס ביכלר

ווקאלימקהלת מלכותפנחס ביכלרשמעון בנצלוביץארי קראוס

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

