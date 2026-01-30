אליקם בוטה בסינגל חדש: "תהיה מאושר"

קרדיטים:

מילים: תמיר גלבוע

לחן: אריק זנטי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אריק זנטי

מילים:

איך כצל עובר

החיים רצים

עוד שעה חולפת

וכך השנים

מה עוד לא הספקת

לעשות היום

המחר בפתח

אז נצל עד תום

אל תיפול אל הכעס כי הוא מיותר

רק תחשוב חיובי אל תשקע בעבר

רק תחיה את היום ותגשים חלומות

כי הזמן לא עוצר לשניה לחכות

תחייך ותשמח תהנה מהכל

תעשה בעולם איזה משהו גדול

אל תגיד מאוחר אל תדחה למחר

תעריך את הכל ותהיה מאושר

איך הזמן עובר

החיים רצים

עם הזמן בגרת

כבר יותר מבין

מה עוד לא הספקת

לעשות היום

המחר בפתח

אז נצל עד תום...

אל תיפול אל הכעס כי הוא מיותר

רק תחשוב חיובי אל תשקע בעבר

רק תחיה את היום ותגשים חלומות

כי הזמן לא עוצר לשניה לחכות