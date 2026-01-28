כיכר השבת

דודו פישר בסינגל חדש לזכרון השואה: "יענקל'ה"

הזמר הוותיק והמוערך דודו פישר בסינגל חדש שכתבה והלחינה היוצרת סיסיליה מרגוליס לזכר הילד יענקל'ה ביק שנרצח בשואה. הפקה מוזיקלית: יאן פרייטור (סינגלים וקליפים)

הזמר דודו פישר משתתף בסינגל חדש בשם “יענקל’ה”, פרויקט מוזיקלי המבוסס על סיפורו האמיתי של יענקל’ה ביק, ילד צעיר שנרצח במחנה ההשמדה אושוויץ.

את השיר מבצע פישר, כוכב ברודווי וחזן בינלאומי, המביא ליצירה ביצוע אישי הנובע מהיותו בן דור שני לניצולי שואה.

היצירה נכתבה והולחנה על ידי ססיליה מרגוליס, מלחינה ואמנית שכתבה עשרות יצירות המוקדשות לחינוך והנצחת השואה. עבור מרגוליס, שהיא בעצמה בת דור שני לניצולי שואה, מדובר בפרויקט אישי: “יענקל’ה” מוקדש לדודה, יענקל’ה ביק, אחיה של אמה, שנרצח באושוויץ ולא זכה להתבגר.

“יענקל’ה” מבקש להעמיד את הזיכרון דרך יצירה מוזיקלית ולחבר סיפור אישי אחד להקשר ההיסטורי הרחב של השואה, מסר המקבל משמעות נוספת בימים אלה.

קרדיטים:

מילים ולחן: ססיליה מרגוליס

עיבוד: יאן פראיטור

