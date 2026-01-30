דוד ברגר במחרוזת חדשה וייחודית: "בוחר'יש"

המחרוזת החדשה של הזמר דוד ברגר היא הצצה קטנה לעולמו של בחור צעיר, שעושה את צעדיו הראשונים בישיבה.

ההתחלה לא פשוטה לכולם. הלחץ, השינויים, השאלות, העליות והירידות — אלו חוויות שהרבה בחורים עוברים. אבל כשיש חיבור לקב״ה, אפילו שקט, תמיד יש דרך לעבור את כמו שצריך. לא רק לשרוד, אלא אפילו ממש להעריך וליהנות משנות הלימוד בישיבה.

המחרוזת בוצעה בלייב במופע 'Stage of Life', יחד עם שולם סאאל, להקת פריילאך ומקהלת שירה.

קרדיטים:

קונספט וביצוע: דוד ברגר

בהשתתפות: שולם סאאל

מוזיקה: להקת פריילאך / אברומי שרייבר

עיבוד: צבי בלומנפלד

מקהלה: מקהלת שירה | יואלי הורוביץ