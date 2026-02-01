שי גז ואברהם לוי בסינגל ראפ חדש: "חדש בכל רגע"

הזמר והיוצר שי גז בשיתוף פעולה מרגש עם הראפר אברהם לוי יחד הם משיקים סינגל חדש - "חדש בכל רגע".

זהו שיר על התחדשות, על לתת לעצמנו הזדמנויות חדשות, ולהמשיך קדימה, גם כשקשה. רגעים של השראה ומסרים חיוביים שמזכירים לנו שכל יום הוא התחלה חדשה.

קרדיטים:

מילים ולחן: שי גז ואברהם לוי

ביט: Produced by Sombre Beats

נכתב ע"פ תורה רע"ב ליקוטי מוה"רן

מילים:

פזמון:

תזכני להיות חדש בכל רגע

לשכוח ממה שהיה ולחיות

לא ת'אתמול המחר רק לשים מול עיני את היום הזה

למה שהיה אני לא חוזר

לחזור בתשובה בכל רגע

בית א':

אתמול נפלתי וואלה קמתי

לא הולך לאכול עכשיו תסיר שבישלתי

על מה שהיה אני מתחרט אבא

חזק בדעתי ללחום לא להכנע ל-

לשליטה של הפחדשבא לקחת

את השמחה תחיות את הנחת

לראות את הטוב בצלחת

אין לי שליטה אז למה לחץ ככה

תן לי לחיות ככה אמיתי

משקר את מי? מערבב ת'צמי!

הבל העולם הזה שואב אותי

ואי אפשר לרוץ מרתון בלי

חיזוק ועידוד דיבור חם

במירוץ של החיים לא נשאר זמן

יותר משתלם לי לחיות כאן בהווה לא לחפור בעבר סתם

פזמון:

תזכני להיות חדש בכל רגע לשכוח ממה שהיה ולחיות

לא ת'אתמול המחר רק לשים מול עיניי את היום הזה

למה שהיה אני לא חוזר

לחזור בתשובה בכל רגע

בית ב':

העיקר זה היעד כן אז מחשב מסלול מחדש

לא מביט לאחור זה לא מה שישפר ת'מרגש

גם אני חוויתי אלפי ירידות עליות ב- יום

רדפתי את עצמי על טעיות והיה לי קשה לשחרר לזרום

וכל פעם זה חוזר אליי - ערפל

עד שמתחיל שוב - להיזכר

שאתה זה שמזיז פה את הכל ובלי סוף עלי מרחם

נותן לי אפשרות לשנות לתקן לא משאיר אותי מסכן

אין זמן להתבכיין העולם חולף מהר

אז ת'זמן שנשאר אני פשוט מנצל

פזמון:

תזכני להיות חדש בכל רגע לשכוח ממה שהיה ולחיות

לא ת'אתמול המחר רק לשים מול עיניי את היום הזה

למה שהיה אני לא חוזר

לחזור בתשובה בכל רגע