דניאל יטיב משיק סינגל חדש: ״תודה״

הזמר והיוצר דניאל יטיב משחרר סינגל חדש ומרגש בשם ״תודה״, שנכתב והולחן בשיתוף עם מאור שושן, שגם חתום על העיבוד וההפקה המוזיקלית.

״תודה״ נכתב לפני תקופה ארוכה, אך קיבל משמעות חדשה ומלאה בעקבות הולדת בנו של יטיב. רגע של חיים חדשים, שמילא את הלב בהתרגשות ובהודיה עמוקה, והחזיר אל פני השטח שיר שנולד מתוך התבוננות פשוטה ואמיתית. שיר שבו מילה אחת חוזרת ומובילה את הכול - תודה.

זהו הסינגל העשירי של דניאל יטיב, והוא מגיע בזמן שבו ההודיה מקבלת משמעות רחבה יותר לא רק על הטוב הגלוי, אלא גם על הדרך, על האתגרים, ועל האנשים הנאמנים המלווים אותו במסע המוזיקלי.

השיר משלב טקסטים מלאי אמונה ורגש, עם ניחוח פיוטי מהמקורות, ומעביר מסר של חיבור לבורא עולם, הכרת הטוב ואהבה שאינה תלויה בדבר. בין הודיה על החיים, על ההווה, ועל הגשרים שנבנים גם מעל תהומות - ״תודה״ הוא שיר שמבקש לעצור לרגע, לנשום, ולהוקיר את מה שיש.

דניאל יטיב ממשיך לבסס את מקומו כאמן שמביא מוזיקה כנה, מחוברת ושורשית - כזו שמדברת מהלב ונכנסת ישר אליו.

קרדיטים:

מילים ולחן: דניאל יטיב, מאור שושן

עיבוד והפקה מוזיקלית: מאור שושן