ניגוני בית ויז'ניץ באלבום חדש ומפתיע: "א הייליגע לעבן"

אלבום חסידי חדש יוצא לאוויר העולם, ומחזיר לבמה את ימי אלבומי החסידויות המיתולוגים - 'א הייליגע לעבן' - אלבום מפואר המכיל מקבץ איכותי ממיטב ניגוני בית ויז'ניץ, לחנים איכותיים חדשים גם ישנים בענייני תורה וחסידות, המושרים בחצר הקודש ויזניץ, במועדים ובזמנים שונים במהלך השנה.

האלבום בביצוע מקהלת ויז'ניץ, מקהלת ילדי ויז'ניץ מונטריאול ומקהלת פרחי שבח, על העיבודים המוזיקליים מופקדים בני לאופר, ומוישי כהנא.

מפארים את האלבום בביצועים מרגשים גדולי בעלי המנגנים חסידי ויזניץ הר"ר משה שטקל הר"ר משה וייס הר"ר אריה וייס הר"ר יהושע רוט הר"ר ישראל חיים וייס, כמו כן מפארים את האלבום הרה"ח ר' מנדל פולק ראש המשוררים בחצר הקודש ויזניץ והחסיד הישיש הרה"ח ר' חיים ולצר, שזכה לשורר עוד אצל הרה"ק בעל האמרי חיים מוזניץ זי"ע.

האזינו ל"והערב נא" מתוך האלבום:

קרדיטים:

הפקה: שלמה שטרן - מכון הייליגע ניגונים

ניהול מוזיקלי: נחמן פולק

הפקה מוזיקלית: בני לאופר

עיבודים: בני לאופר - מוישי כהנא

סולנים: הרה"ח חיים וולצר הרה"ח מנדל פולק, משה שטקל, משה וייס, שיעלה רוט, אריה וויס, ישראל חיים וייס