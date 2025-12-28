כיכר השבת
אוהד מושקוביץ וג'ואי ניוקם בדואט חדש: "יבמות"

הזמרים ג'ואי ניוקם ואוהד מושקוביץ בסינגל דואט ייחודי ומרגש בשם 'יבמות' מבית היוצר של 'טנקיו השם'. ההפקה המוזיקלית של מנדי פורטנוי (סינגלים וקליפים)

השיר נכתב בהשראת דבריו הקדושים של האדמו״ר מקאמרנא זצ״ל, שמתאר רגע בחייו בו עמד בפרשת דרכים, ניצב מול החלטות משמעותיות לגבי הכיוון שבו ילך מסלול חייו. יום אחד בעת שהיה שקוע בלימוד מסכת יבמות באופן של התקשרות עמוקה לה׳, הוא מתאר איך ירד עליו לפתע אור שמימי עוצמתי, כל הבית התמלא באור והוא חווה באופן מוחשי את אור גן עדן. דרך האור הזה התפזרו הספקות, והדרך הנכונה התבהרה.

את המילים הללו אנו שרים גם כתפילה עבור עצמנו: שכאשר אנו לומדים תורה ומבקשים להתקרב להקב"ה, נזכה גם אנו לבהירות, שהספקות יוסרו, ושנוכל לעבוד את ה׳ בלב שלם ופתוח.

קרדיטים:

מילים ולחן: האחים בלומשטיין

הפקה ועיבוד: מנדי פורטנוי

מילים:

"ואב הרחמן ריחם עלי, ופתאום

באמצע לימוד גמרא יבמות נפל עלי

אור עליון, ונתמלא כל הבית אורה,

וממש טעם אור עולם הבא".

