שלמה טויסיג ועקיבא גרומן במחרוזת מרגשת: "ישיבה זיץ"

ישיבת קנין דעת – ירושלים, בראשות הרה״ג רבי משה רוט, ציינה בחודש שבט תשפ״ו סיום סדר קדשים בשילוב מסיבת ט״ו בשבט, באירוע מרגש ומרומם במיוחד.

לרגל ביקורו בארץ של הבעל מנגן המפורסם ר׳ שלמה טויסיג מארה״ב, המקיים קשר הדוק ומתמשך עם הישיבה והבחורים, נערך פארברענג מיוחד בהשתתפותו. לבקשתו של ר׳ שלמה, הצטרף לערב גם ידידו הקרוב, הבעל מנגן ר׳ עקיבא (קיבעלע) גרומן, יחד עם המוזיקאי נחמן כהן ותזמורתו.

במהלך הערב הודגש הכוח הגדול של מילה טובה בין חברים, כאשר השיר באידיש "איין גוט ווארט" הפך לשירת רבים ולמעין המנון ישיבתי. ר׳ עקיבא גרומן הוסיף נופך ייחודי כאשר הלביש מילים באידיש לשיר "צעקה" של מרדכי בן דוד, ולימד אותו את הבחורים בהתלהבות גדולה ובאווירה של התרוממות רוח.

האירוע הותיר רושם עמוק על המשתתפים, ושילב תורה, רגש, מוזיקה וחיזוק בין אדם לחברו כראוי למעמד נשגב שכזה.

קרדיטים:

שירה: הרב שלמה טויסיג ועקיבא גרומן

עיבוד והפקה מוזיקלית: אברומי שטרנפלד ונחמן כהן

ביצוע במקור:

איין גוט ווארט – הרב שלמה טויסיג

עץ חיים היא – יואל ישראל זופניק

רופא חולים – ארי סמט

געשריי (צעקה) – מבד (לחן: אלי קליין)

למה השם – יודי ביאלוסטוצקי

עמך – מיילך ברונשטיין

מנגן – מיילך קאהן