סנדי דינקל בסינגל קליפ חדש: "מי שאתה"

אחרי "אשרינו" שכבש את רחבות הריקודים ותחנות הרדיו, מגיש סנדי דינקל סינגל קליפ חדש ועוצמתי, עם קליפ מרגש וחדשני, הכולל סצנות שמעצימות את המסר. השיר מדבר בגובה העיניים וקולע למאבק היומיומי המוכר לכולנו – התחושה המעיקה שאנחנו לא מספיק, ושהחיים דורשים מאיתנו להשתנות ללא הרף. במקום זה מציע סנדי להיות "מי שאתה"

סנדי, שמופיע בשנים האחרונות על במות נחשבות, הפך לזמר מוכר ואהוב.

"חשוב לתת קרדיט", אומר סנדי: "השיר הזה בא ממקום אמיתי. זה פגש אותי אחרי שיחה מעמיקה עם ידידי, המשפיע והמטפל רפאל סלומון, שהאיר את עיניי לנקודה שאנחנו בעידן שבו כולם עסוקים בלתקן, לשנות ולשפר, והאמת היא - שהשינוי הכי גדול שאדם יכול לעשות זה רק להפסיק להשתנות. חזרתי הביתה מהורהר, ופתאום התחלתי לזמזם לעצמי: ‘מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה – תקבל את עצמך’. התקשרתי לידידי המלחין אלי קליין, שקרא לי אליו לאולפן השלמנו את הלחן ושינינו כפי הצורך, והפכנו את זה למה שנקרא בלשון העם 'להיט'".

לקליפ לוהק 'החיות של שלמה', שאהוב מאוד על ילדי ישראל, ונושא איתו סיפור ילדות מרגש, יחד עם דמויות נוספות וסגנוניות, כיד הדמיון הטובה של סנדי והערשי סגל, הבמאי.

קרדיטים:

לחן ומילים: סנדי דינקל ואלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי