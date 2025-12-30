חזקי שישא בסינגל קליפ חדש: "אבא איכה"

חזקי שישא: "איה מקום כבודו?! כשאת החלק הראשון בשיר, 'הייתה לי דמעתי' והשאלה 'איפה אבא מסתתר', הלחנתי לפני 4/5 שנים ולא היה המשך לשיר כי לא הייתה לי תשובה...

פתאום אחרי תקופה ארוכה גיליתי את הספר הקדוש 'משיבת נפש' שזה ליקוט מתורת רבינו ר' נחמן ומתורת ר' נתן... ספר עוצמתי, מנטור לחיים

ושם ממש בהתחלה אני מקבל תשובה על איה מקום כבודו..

כן כן גם שם הוא נמצא במקום הכי עמוק ושפל. בעמקי השאול האפלה ואדרבה שם נמצא התיקון שלך כשתצעק משם איה מקום כבודו ואז השיר הושלם כשקיבלתי את התשובה מול העיניים.

דווקא בעומק השאול..

זה עיקר התשובה שיחפש תמיד ויבקש איה מקום כבודו

לעילוי נשמת רבינו נחמן בן שמחה בן פייגא ורבי נתן בן נפתלי הירץ בן חיה לאנע, שהיום י' בטבת היה ההילולה שלו, זכותם תגן עלינו בכל פינה ומקום בחיים, אמן!"

קרדיטים:

לחן ומילים: חזקי שישא, על פי תורת רבינו, תהילים

עיבוד והפקה מוזיקלית: יונתן בלוי

מילים:

היתה לי דמעתי יומם ולילה

היתה לי דמעתי יומם ולילה

באמור אלי כל היום איה

באמור אלי כל היום איה

ברידער ווען די געסט א שריי

טאטא ס'טיט מיר ויי

מלא כל הארץ טאטא איה,

ברידער ווען די געסט א שריי,

איך בין טיף אין שאול עד מתי,

ווי ביסטי באהאלטן כבודו איה,

דווקא טיף אין שאול,

וועסטו הערן פון אויבן א בת קול,

איך בין מיט דיר מיין קינד אל תיפול,

וזה עיקר התשובה

שיחפש תמיד ויבקש

איה מקום כבודו

כשהלב נותן זעקה,

ממעמקי השאול האפלה,

איפה אתה מסתתר?

אבא... איכה?,

כשהלב נותן צעקה,

צעקה בקול דממה דקה

הנפש רחוקה

אוי אבא איכה?

דווקא בעומק השאול,

אז תשמע מלמעלה בת קול,

אני איתך, בני - אל תיפול,

וזה עיקר התשובה

שיחפש תמיד ויבקש

איה מקום כבודו