ידידיה חייט מארגנטינה בסינגל חדש: "מנגן"

הזמר ידידיה חייט מארגנטינה בסינגל חדש אותו כתב והלחין יחד עם הזמר והיוצר בריו חקשור והמעבד והמפיק המוזיקלי של השיר יהונתן אבידני (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ולחן: בריו חקשור, ידידיה חייט ויהונתן אבידני

עיבוד, הפקה מוזיקלית: יהונתן אבידני

מילים:

הגיע הזמן שלי

לקום ולא ליפול

לראות את האמת

כי בחושך יש גם אור

לא לברוח

לא לשכוח

עננים שחורים, הם חלק מהנוף

הגיע הזמן שלי

לעוף כמו ציפור

אל מול כל הקשיים

לקרוא בקול גדול

יש לי כח להצליח

וכן, כן אני יכול

מנגן ושר לי

את כל החלומות

מנגן ומטייל לי בין מילים ומנגינות

והיום אני מבין

שאם אתה איתי

שום דבר לא יעצור אותי

הגיע הזמן שלך

לקום ולהודות

לראות את מה שיש

וממנו לבקש

תן בי כח

להצליח

כן, כן אתה יכול

מנגן ושר לי

את כל החלומות

מנגן ומטייל לי בין מילים ומנגינות

והיום אני מבין

שאם אתה איתי

שום דבר לא יעצור אותי

