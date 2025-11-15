כיכר השבת

ארי ברמן בסינגל חדש: "לדבר עם אבא"

הזמר ארי ברמן משיק את “לדבר עם אבא”, סינגל חדש וחורפי, אותו כתב והלחין היוצר אלחנן אלחדד, לצד עיבוד והפקה מוזיקלית של אבישי אוזן (סינגלים וקליפים)

ארי ברמן משיק את “לדבר עם אבא”, סינגל חדש וחורפי, אותו כתב והלחין אלחנן אלחדד, לצד עיבוד והפקה מוזיקלית של אבישי אוזן. השיר מבטא רגע אישי וקרוב של תפילה פשוטה וישירה.

הסינגל משתחרר בתקופה בה נמצא ברמן בעבודה עצימה על שורת פרויקטים חדשים הצפויים לצאת במהלך השנה הקרובה, בהם חומרים נוספים שהשמיעו כבר ניצוצות מרגשים מאולפן ההקלטות. “לדבר עם אבא” הוא סנונית ראשונה שמציבה את הרף, וממשיכה לחזק את מעמדו של ברמן כקול בולט במוזיקה היהודית העכשווית.

קרדיטים:

מילים ולחן: אלחנן אלחדד

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבישי אוזן

