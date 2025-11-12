הזמר והיוצר הייחודי בן יעקב מזרחי בסינגל קליפ חדש בו הוא משתף פעולה עם חברו היוצר זאבי שור.

מזרחי: זאבי הוא חבר מאוד טוב שלי שמנגן איתי וגם מופיע. בחצי שנה האחרונה הוא מתמודד עם המחלה, באומץ ואמונה, משמח את כל מי שאיתו וסביבו במחלקה, עד כדי כך שהם קוראים לו "הילד" בגלל האופטימיות שלו.

עכשיו הוא בחו"ל לעוד סדרת טיפולים, וכשהוא ביקש ממני לכתוב את השיר פשוט זה הלך לכיוון של מוזיקה של ריקוד במילותיו שלו:

"הריקוד האמיתי הדלת שלו הוא הכאב"

כך ממבט עיניו, כתבתי והלחנתי את השיר. הקליפ צולם בבית החולים 'הדסה' במהלך הטיפולים, וביער בו הוא נוהג להתבודד".

קרדיטים:

שירה ולחן: בן יעקב מזרחי

שורות פתיחה: זאבי שור

מילים: בן יעקב מזרחי וזאבי שור

הפקה מוזיקלית: יפתח דקל

מילים:

ושוב זה מתנפל בתוך הלב

משהו גדול יותר ממני

צל כבד כאב שלא עוזב אותי

לא מבין עכשיו מה אני עושה

ושוב זה מסתחרר בתוך הדם

משקר גונב אותי ממני

סך הכל אני רק בן אדם אולי

מנסה עכשיו לדבר את זה

מבין שזה רק ציור שיש כאן לימוד

שכל הכאב איכשהו זה פשוט הזדמנות

לשוב אל הילד להעיז לגלות שורשים

לפתוח להרגיש את הדרך לצרוח למלך

מילים ששתקתי פחדים שהסתרתי פנים שכיסיתי

ולא שהייתה לי ברירה רק הייתי שביר אבל

לך תנצח רוחות תילחם בשדים לבד

אין בי עוד כוח לשיר ולשכוח לסלוח לעצמי מתפלל

לב טהור ברא לי אלוהים

ורוח נכון חדש בקרבי

אל תשליכני מלפניך

ורוח קודשך אל תיקח ממני

ועולה התפילה מתוכי הכיסא הכבוד

חבק אותי אבא למד אותי איך לאהוב

להבין שהחושך זמני ובלב יש אינסוף וגם כשקשה

לנשום את העצב לרקוד עם היצר לשאוג את הפצע

ושוב מתמכר לפחדים ושוכח לזכור לאן

צל שטורף מבפנים ושולח גרורות לבד

אין בי עוד כוח לשיר ולשכוח לסלוח לעצמי

מתפלל

לב טהור ברא לי אלוהים

ורוח נכון חדש בקרבי

אל תשליכני מלפניך

ורוח קודשך אל תיקח ממני