שר-שלום מהצרי משיק סינגל בכורה מרגש: “להתגלות"

הזמר שר-שלום מהצרי משיק בימים אלו את סינגל הבכורה שלו "להתגלות" – שיר תפילה נוגע ללב, מלא עומק, אמונה ורגש, שמסמן כניסה מסקרנת וייחודית אל עולם המוזיקה.

השיר, שנכתב והולחן על ידי אלחנן אלחדד, מביא סיפור פנימי של אדם ההולך עם האמונה בכל נשימה, גם ברגעי חולשה, ערפל ומעידה. דרך מילים כנות ולחן מרגש, מתאר השיר את הקול הפנימי שמבקש לפרוץ חומות, למצוא אור, ולהפוך את הניצוץ הקטן לשלהבת גדולה.

העיבוד וההפקה המוזיקלית של שמואל כהן מעניקים לשיר מעטפת עדינה ומדויקת, שמעצימה את המסר הרוחני ואת הביצוע האותנטי של מהצרי, ומצליחה לגעת בלב כבר מהאזנה ראשונה.

“להתגלות” הוא שיר של חיבור בין אדם לעצמו, בין הלב לאמונה, ובין רגעי שבר לתקווה גדולה.

קרדיטים:

מילים ולחן: אלחנן אלחדד

עיבוד והפקה מוזיקלית: שמואל כהן