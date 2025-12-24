הצלם החב"די השתתף בשיר, צילם את הקליפ והלך לעולמו 

לימוני: "לא יודע אם זה עניין של גיל, נטל הקיום, ההישרדות, המאבק... אבל זה כבר לא מעט שנים, שלהקשיב למוסיקה, זה כבר לא מעיר בי פרפרים פנימיים, משהו כהה.

באותו יום נשארתי עוד כמה דקות ברכב על מנת להמשיך ולהקשיב לשיר, פתאום אני מתרגש, חלקים מתוכי שהיו כבויים, נדלקים, מאירה בי התחדשות. לשמוע שיר שמעורר בך חלקים ששכחת שקיימים, שגורם לך להתרגש, להיות שמח מבפנים, לחזור להיות ילד, בעיקר מהמובן של ״יש לי עוד המון מה לגלות״ ו״אני ממש מאמין בעצמי ובחיים ובטוב״. זה חתיכת אירוע, לכאורה פשוט, אבל זהו שלא, הוא נותן לי תקווה, יש לי סיכוי.. יש בי שיר:

״..והוא מחכה על סף ביתי עד שאאמין לו שהוא אמיתי

עד שאמצא, אם אנגן אותו, את שאבדתי

אני יודע שיש בי שיר

אם יהיה לי אומץ לנגן אותו פשוט

אם אוכל לרגע להקשיב

לקריאתה של יחידת נפשי (ה״יחידה שבנפש״ - מונח קבלי)

בלי הצורך לרצות

בלהישמר, בלהיות צודק

אם אצליח לגלות

את אהבתי.״

חודשיים מאוחר יותר, כאשר אני לקראת סיום השיר.

חבר, קובי, מצלם לי עליו קליפ.

עד הצילומים לקליפ אני וקובי (יעקב קלמנוביץ) היינו נתקלים אחד בשני פה ושם, ותמיד מחליפים כמה מילים, תמיד חיבה בלב, כאילו שנינו מחזיקים משהו משותף שאין לכל אחד. אבל במסגרת הצילומים לקליפ נהייתה לנו פתאום מן הכירות כזאת שלא הייתה, של שיחות ארוכות לתוך הלילה.

הכרתי איש מיוחד שהרשים אותי בכמה מובנים.

כבר בתחילת העבודה קובי אומר לי שהוא מעוניין להקליט את עצמו מדבר כחלק מהשיר, ״אני מרגיש כאילו כתבת את המילים שאני רוצה לומר״.. אז הקלטתי אותו מדבר בשיר, פעם ראשונה שאני עושה כזה דבר. משהו כמו חודשיים אחרי זה, לאחר סוכות, קובי נכנס למיטה ולא קם ממנה...".

לעילוי נשמת הצלם, יעקב (קובי) קלמנוביץ ז"ל, שהלך לעולמו בג' חשוון תשפ"ג.

קרדיטים:

מילים ולחן – יהושע לימוני

עיבוד מוסיקלי – יענקלה סגל ויהושע לימוני

הפקה מוסיקלית, נגינה, שירה - יהושע לימוני

מילים:

אני יודע שיש בי שיר

רק אתמול שמעתי מתוכי ניגון שלי הזכיר

אני יודע שיש בי קול

כזה שגם אני עוד לא מכיר

והוא מחכה על סף ביתי

עד שהאמין לו שהוא אמיתי

עד שאמצא אם אנגן אותו

את שאבדתי