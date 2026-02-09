כיכר השבת

התאומים בעלז משיקים קאבר משותף: “שומר ישראל”

האחים יצחק וחזקי בעלז בביצוע משותף לשיר "שומר ישראל" בלחנו של שלמה יהודה רכניץ שבוצע במקור על ידי עוזיה צדוק (סינגלים וקליפים)

את יצחק בעלז מכירים רבים כזמר חתונות מבוקש במגזר. לצידו פועל אחיו התאום, חזקי בעלז - מוזיקאי וקלידן בעל יכולות בולטות. לאחר שורה של הופעות משותפות ותגובות חמות מהקהל, הפכו השניים לצמד מוזיקלי מגובש, המוכר בשם “בעלז ברודערס”.

כעת יוצאים האחים בעלז עם קאבר חדש ומרגש לשיר “שומר ישראל”, בלחנו של שלמה יהודה רכניץ, שבוצע במקור על ידי עוזיה צדוק, ומלווה בקליפ מיוחד. הביצוע המשותף מביא עמו תפילה פשוטה ועמוקה, פסוק שמהדהד בימים אלו בלב רבים: “שומר ישראל, שמור שארית ישראל...”

הפרויקט מסמן צעד נוסף בפעילותם המוזיקלית המשותפת של האחים, בדרך לעוד פרויקטים מיוחדים יחד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר