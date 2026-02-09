התאומים בעלז משיקים קאבר משותף: “שומר ישראל”

את יצחק בעלז מכירים רבים כזמר חתונות מבוקש במגזר. לצידו פועל אחיו התאום, חזקי בעלז - מוזיקאי וקלידן בעל יכולות בולטות. לאחר שורה של הופעות משותפות ותגובות חמות מהקהל, הפכו השניים לצמד מוזיקלי מגובש, המוכר בשם “בעלז ברודערס”.

כעת יוצאים האחים בעלז עם קאבר חדש ומרגש לשיר “שומר ישראל”, בלחנו של שלמה יהודה רכניץ, שבוצע במקור על ידי עוזיה צדוק, ומלווה בקליפ מיוחד. הביצוע המשותף מביא עמו תפילה פשוטה ועמוקה, פסוק שמהדהד בימים אלו בלב רבים: “שומר ישראל, שמור שארית ישראל...”

הפרויקט מסמן צעד נוסף בפעילותם המוזיקלית המשותפת של האחים, בדרך לעוד פרויקטים מיוחדים יחד.