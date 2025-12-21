בני הורביץ עושה "ריסטארט" בסינגל קליפ חדש

אחרי שלושה סינגלים ושיתופי פעולה מצליחים הראפר והיוצר בני הורביץ שהפך בשנה האחרונה לאחד מהשמות המבטיחים, משיק כעת סינגל חדש: "ריסטארט" הוא שיר כנה על הפחד לגלות מאוחר מדי בחיים שפספסנו משהו חשוב לאורך הדרך.

שיר על לילות של שיחה עם עצמך ועם “ההוא שמלמעלה”, על הרצון לאפס את המחוגים ולחשב כל יום את המסלול מחדש.

קרדיטים:

מילים ולחן: בני הורביץ ובן שופן

עיבוד והפקה מוסיקלית: בן שופן ובני הורביץ

מילים:

אני מפחד לגלות בגיל מדי מבוגר

שלאורך הדרך אני הזנחתי ת'עיקר

שהתעלמתי באמת מכל מה שחשוב

שהשקעתי חיצונית כשהבפנים היה רקוב

ואם מתישהו אתחרט עדיף שיהיה עכשיו

ככל שיעבור הזמן בדוק יותר יכאב

ואין תרופה לעתיד זה מכה בי תמיד

אנל'א רוצה להפסיד אני רוצה להגיד

רק שים לב

ואל תשכח את כל האנשים שהיו איתך בדרך

שים לב

למשפחה וחברים יש ערך לא הכל זה כסף מה אתה חושב

תזכור מאיפה באת מה קיבלת מה נתת ואל תתלהב

פזמון :

וכל לילה

יש לי דיבור עם ההוא שמלמעלה

מאפס את המחוגים שלי ריסטארט

restart

בכל פעם מנסה לחשב את המסלול מחדש

מפחד לגלות בגיל מדי מבוגר

שנתקעתי כמו גולם ולא התחלפתי לפרפר

שהפכתי כל דבר מתוק למר

שזלזלתי ברגעים במקום להיות מאושר

שיכלתי עוד לתת פוש מעצמי יותר

ולא הייתי צריך לוותר

ואין תרופה לעתיד זה מכה בי תמיד

זה הולך וחוזר

רק שים לב ואל תשכח את כל האנשים שהיו איתך בדרך

שים לב למשפחה וחברים יש ערך לא הכל זה כסף מה אתה חושב

תזכור מאיפה באת מה קיבלת מה נתת ואל תתלהב

פזמון :