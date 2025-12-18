יונתן רזאל ותלמידי ישיבת כרם ביבנה: "הטוב כי לא כלו"

( צילום: יוסף שלסט ורועי גולן )

הזמר והיוצר יונתן רזאל מוציא קליפ חדש עם ביצוע מיוחד לשיר ׳הטוב כי לא כלו׳ של ר׳ שלמה קרליבך ז״ל. השיר הוקלט יחד עם תלמידי ורבני ישיבת ׳כרם ביבנה׳ לקראת ימי החנוכה וכהודאה להשי״ת על הנסים הגדולים של עם ישראל בתקופה האחרונה. כמו במגוון ביצועים שהוציא בעבר, גם הפעם בוחר יונתן ניגון שאליו התחבר ונותן לו את הפרשנות המוזיקלית הייחודית שלו.