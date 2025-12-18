כיכר השבת

יונתן רזאל ותלמידי ישיבת כרם ביבנה: "הטוב כי לא כלו"

הזמר והיוצר יונתן רזאל ותלמידי ישיבת כרם ביבנה מחדשים את שירו של ר' שלמה קרליבך - "הטוב כי לא כלו". העיבוד המוזיקלי של יונתן רזאל (סינגלים וקליפים)

(צילום: יוסף שלסט ורועי גולן)

הזמר והיוצר יונתן רזאל מוציא קליפ חדש עם ביצוע מיוחד לשיר ׳הטוב כי לא כלו׳ של ר׳ שלמה קרליבך ז״ל. השיר הוקלט יחד עם תלמידי ורבני ישיבת ׳כרם ביבנה׳ לקראת ימי החנוכה וכהודאה להשי״ת על הנסים הגדולים של עם ישראל בתקופה האחרונה. כמו במגוון ביצועים שהוציא בעבר, גם הפעם בוחר יונתן ניגון שאליו התחבר ונותן לו את הפרשנות המוזיקלית הייחודית שלו.

יונתן מספר: ״יש שירים שיש בהם משהו כל כך יפה ומדויק, שנראה שהם באו פשוט ישר מלמעלה. זהו שיר הלל והודיה אך יש בו משהו גם שצובט את הלב. משהו מהגעגוע, מהכיסופים, מהצליל העמוק שנמצא בבסיס של אבי הניגונים של הדור הזה - ר' שלמה קרליבך. ניגון שהוא מעין פורטרט של מצבנו, כי באמת בימים האלה – ימי החנוכה, ימי הודיה ושמחה, ימי סיום המלחמה, אך לצערנו, כמו בשבירת הכוס בחופה, השמחה אינה שלמה, עדיין לא התמלא שחוק פינו. כל כך מיוחד לשיר עם קבוצה של עמלי תורה, של רבנים ותלמידים שחייהם סביב החיבור התמידי עם ה' יתברך. אשריכם תלמידי חכמים.״

