היצירה "ועל הניסים", הפקת מקור ייחודית בהשתתפות כל ילדי מקהלת 'קולות מן השמיים' ( צילום: יח"צ )

אלפי צופים נרגשים בבנייני האומה בירושלים זכו לחוות רגע של התעלות מוזיקלית ויהודית, כאשר המנצח והמעבד רפי ביטון, יחד עם הרכב הילדים והמבוגרים "קולות מן השמים", עלו לבמה במופע "שירה וגבורה" שנערך בשבוע שעבר.

בשיאו של הערב, בוצעה היצירה "ועל הניסים", הפקת מקור ייחודית בהשתתפות כל ילדי מקהלת 'קולות מן השמיים' בליווי הסולנים המבוגרים. הביצוע בניצוחו של המאסטרו רפי ביטון התאפיין בתזמור סימפוני עשיר ומרהיב של לשם בן דוד, שהצליח להעביר את האווירה הקדושה וההיסטורית של נס החנוכה.