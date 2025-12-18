אלפי צופים נרגשים בבנייני האומה בירושלים זכו לחוות רגע של התעלות מוזיקלית ויהודית, כאשר המנצח והמעבד רפי ביטון, יחד עם הרכב הילדים והמבוגרים "קולות מן השמים", עלו לבמה במופע "שירה וגבורה" שנערך בשבוע שעבר.
בשיאו של הערב, בוצעה היצירה "ועל הניסים", הפקת מקור ייחודית בהשתתפות כל ילדי מקהלת 'קולות מן השמיים' בליווי הסולנים המבוגרים. הביצוע בניצוחו של המאסטרו רפי ביטון התאפיין בתזמור סימפוני עשיר ומרהיב של לשם בן דוד, שהצליח להעביר את האווירה הקדושה וההיסטורית של נס החנוכה.
על מלאכת הסאונד והמיקס הופקד חנוך מנלה מאולפני "קולות מן השמים", שיצר מעטפת צלילים מדויקת ומרגשת.
הסולנים בביצוע - אביחי אדל, בארי שמש, אוריאל ליבמן ודניאל ברמן - הפגינו יכולות ווקאליות מרשימות שסחפו את הקהל בשירה אדירה.
הקליפ הרשמי שיצא כעת, בבימויה ובעריכתה של מירי מנקס, מצליח להעביר את האנרגיה המחשמלת מהבמה הישר אל הצופים בבית.
המופע התקיים בחסות המחלקה למורשת ישראל בעיריית ירושלים ובשיתוף משרד ירושלים ומסורת ישראל (הרל"י).
צוות ההפקה המקצועי, בראשות המנהל יואל ברקוביץ' והמפיק בפועל משה פרידמן, יחד עם צוותי הסאונד (מושיק צברי), התאורה (נסי אלפסי) והמולטימדיה (איציק דניאל), העלו הפקה ברמה בינלאומית שרגשו את קהל המשתתפים ומקווים שגם אתכם הצופים בבית.
