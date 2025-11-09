כיכר השבת

מילותיו של החייל שנפל בעזה הפכו לשיר: "להיות בשמחה תמיד"

שיר חדש מבית היוצר של עובדיה חממה, למילותיו של החייל הקדוש יוסף יהודה חיראק הי"ד, שנפל בעזה לפני חצי שנה. אל השירה מצטרף הזמר ארז לונברג שבנו נפצע קשה במלחמה (סינגלים וקליפים)

"להיות בשמחה תמיד" היא אחת האמירות היותר מפליאות של רבי נחמן בפרט, והדת היהודית בכלל, שעמדה באתגר כמעט בלתי אפשרי בשנתיים האחרונות של המלחמה.

לעיתים, זו רק משאלת לב תמימה, אך לעיתים נדמה שזו קלישאה שגם אנחנו לא מאמין במציאותה. לעיתים, זו רק שורה יפה בשיר אך לעיתים - זו העצה הכי חכמה בארגז הכלים הרוחני שלנו. לעיתים, זה מבחן אמונה גדול ובמקרה שלפנינו זו גם צוואה ומורשת ראויה כל כך: להיות שמח זאת המתנה הכי גדולה שנוכל לתת לאהובינו...

חממה מספר: "מרגע שקיבלתי את השליחות מהוריו היקרים של יוסף יהודה ז"ל, להלחין את עיקרי דבריו המתוקים, התגייסתי למשימה בכל מאודי".

"ידעתי שארז לונברג אחי ורעי לדרך, הזמר העוצמתי והנדיר שבנו ישראל (בן ענבל אסתר) נפצע קשה בעזה (ומחלים יפה תודה לקל), הוא האדם הנכון להעצים את השיר ואת המסר והמורשת המופלאה של אמונה וביטחון ושל חכמה יהודית אנושית פשוטה ומאירה: להיות בשמחה תמיד, להאיר פנים לכל אדם ובכך לשאוף לדבוק ולהתעלות למידות של קדושה וטוהר!..".

קרדיטים:

מילים: יוסף יהודה חיראק הי"ד

עריכת טקסט ולחן: עובדיה חממה

עיבוד: עובדיה חממה, מורן בר און וארז לב ארי

הפקה מוסיקלית: עובדיה חממה, מורן בר און ויוסי פרץ

מילים:

אַבָּא, תֵּן לִי כֹּחַ

לְהָאִיר פָּנִים לְכָל אָדָם

לִרְאוֹת מַעֲלָתָם וְלֹא אֶת חֶסְרוֹנָם

לִרְאוֹת הַכֹּל הַכֹּל, בְּעַיִן טוֹבָה

אַבָּא שֶׁבַּשָּׁמַיִם

אַבָּא יָקָר וְאָהוּב

תֵּן לִי כֹּחַ לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה תָּמִיד

וְשֶׁאַצְלִיחַ לְהוֹבִיל וְלֹא לִהְיוֹת מוּבָל

הוֹ אַבָּא... תֵּן לִי כֹּחַ

לְהָאִיר פָּנִים לְכָל אָדָם

לִהְיוֹת קָדוֹשׁ וְטָהוֹר

לִהְיוֹת חַיָּל שֶׁל אוֹר

וּלְקַדֵּשׁ שִׁמְךָ בְּכָל הָעוֹלָם

תוכן שאסור לפספס:

